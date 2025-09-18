ΠΑΣ Γιάννινα-Γκερνίκα 57-90: Βαριά ήττα στα προκριματικά του EuroCup Women
Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του ΠΑΣ Γιάννινα παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Γκερνίκα, γνωρίζοντας την ήττα με 57-90 στα προκριματικά του EuroCup Women.
Οι φιλοξενούμενες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 29-54, διατηρώντας σταθερά μεγάλες διαφορές ενόψει της ρεβάνς στις 24/9 στη Χώρα των Βάσκων.
Η Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ηγήθηκε επιθετικά του ΠΑΣ Γιάννινα, γεμίζοντας τη στατιστική της με 18 πόντους, 6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα στα 29:33 που έμεινε στο παρκέ.
Από ‘κει και πέρα, η Κατερίνα Μαρίνη είχε 11 πόντους με 4/9 σουτ, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 37:14. Για την Γκερνίκα, η Άνχελα Σαλβαδόρες έκανε double-double με 19 πόντους και 11 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 12-26, 29-54, 41-75, 57-90.
