Ο ΠΑΣ Γιάννινα ηττήθηκε εντός έδρας από την Γκερνίκα με 57-90 στα προκριματικά του EuroCup Women.

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του ΠΑΣ Γιάννινα παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Γκερνίκα, γνωρίζοντας την ήττα με 57-90 στα προκριματικά του EuroCup Women.

Οι φιλοξενούμενες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 29-54, διατηρώντας σταθερά μεγάλες διαφορές ενόψει της ρεβάνς στις 24/9 στη Χώρα των Βάσκων.

Η Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ηγήθηκε επιθετικά του ΠΑΣ Γιάννινα, γεμίζοντας τη στατιστική της με 18 πόντους, 6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα στα 29:33 που έμεινε στο παρκέ.

Από ‘κει και πέρα, η Κατερίνα Μαρίνη είχε 11 πόντους με 4/9 σουτ, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 37:14. Για την Γκερνίκα, η Άνχελα Σαλβαδόρες έκανε double-double με 19 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 29-54, 41-75, 57-90.