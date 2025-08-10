Ίνοχ: «Είμαι έτοιμος για... μάχη, έρχονται σπουδαία πράγματα στον Άρη»

Ο Στίβεν Ίνοχ, μίλησε για την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Άρης ενώ αναφέρθηκε στους στόχους της σεζόν.

Ο Άρης, το Σάββατο (9/8) ανακοίνωσε την απόκτηση του Στίβεν Ίνοχ, με τον Αμερικανό σέντερ να έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2027, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη γραμμή των ψηλών του.

Ο ίδιος παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης των «κιτρινόμαυρων» στο επίσημο site της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που του δείχνει ο σύλλογος αλλά και στους στόχους που έχουν τεθεί για τη νέα σεζόν.

«Είμαι ευγνώμων που ο οργανισμός του Άρη πιστεύει σε μένα. Μου δείχνει εμπιστοσύνη ώστε να γίνω ένα κομμάτι για κάτι ξεχωριστό το οποίο είναι στα σκαριά.

Είμαι έτοιμος για… μάχη. Να μπω στο γήπεδο και να προσφέρω σε μία ομάδα όπως ο Άρης, η οποία έχει φιλοδοξίες για κάτι καλό, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό θα γίνει μπροστά σε ένα εκπληκτικό κοινό. Έχω ζήσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου ως αντίπαλος και ανυπομονώ να αγωνιστώ ως γηπεδούχος, μπροστά σε φιλάθλους που σου δίνουν μεγάλη ώθηση για να κερδίσεις.

Πιστεύω ότι έρχονται σπουδαία πράγματα για μας. Με πολλή δουλειά και υπομονή, μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Πρέπει πρώτα να βάλουμε τις βάσεις, να γίνουμε ομάδα, να δεθούμε ως σύνολο και εφόσον γίνει αυτό, είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε μία πολύ καλή πορεία σε όλες τις διοργανώσεις που θα αγωνιστούμε».