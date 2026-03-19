Άρης: Εξαιρετικά αμφίβολοι Τζόουνς και Πουλιανίτης
Με δύο σημαντικές απουσίες είναι πιθανό να αντιμετωπίσει (21/3) ο Άρης την Καρδίτσα στο Nick Galis Hall. Μπράις Τζόουνς και Στέλιος Πουλιανίτης δεν έχουν μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης και θεωρείται απίθανο να προλάβουν την αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα. Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο και αφού έχασε τις προπονήσεις της περασμένης εβδομάδας, δεν έχει μπει στο πρόγραμμα ούτε αυτή που διανύουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον Στέλιο Πουλιανίτη ο οποίος υπέστη θλάση και η κατάστασή του εκτιμάται καθημερινά. Επί της ουσίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στον αγώνα με την Καρδίτσα.
Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Άρης θα παραταχθεί με έλλειμμα παικτών στη θέση «1» και πέραν του Μήτρου Λονγκ, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί σ’ αυτή τη θέση ο Λευτέρης Μποχωρίδης.
