Δείτε την ημέρα και την ώρα του εξ αναβολής ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την Stoiximan GBL.

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ–Άρης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην PAOK Sports Arena το Σάββατο 14/3, ωστόσο η δολοφονία οπαδού της ομάδας της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά οδήγησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ζητήσει την αναβολή του αγώνα, κάτι που έγινε δεκτό.

To ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ορίστηκε από τον ΕΣΑΚΕ για την Τετάρτη 15 Απρίλη στις 18:00.

Επιπλέον η αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Άρη θα γίνει την Κυριακή 1 Απρίλιου στις 17:00 το απόγευμα.

Aναλυτικά

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 15ης & 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Stoiximan GBL

Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Περιστέρι – Άρης της 17ης Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026 που αναβλήθηκε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 17:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επίσης, ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ – Άρης της 14ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026 που αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου και ώρα 18:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.