Η Πρέσβειρα της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, υποδέχθηκε τον Δημήτρη Ιτούδη, τον άμεσο συνεργάτη του στη Χάποελ Τελ Αβίβ, Στέφανο Δέδα και τον General Manager του κλαμπ, Γιώργος Χήνας ώστε να τους συγχαρεί για την κατάκτηση του EuroCup.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο EuroCup, κατακτώντας τον τίτλο στη σειρά των τελικών με την Γκραν Κανάρια και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague.

Οι Ισραηλινοί πέτυχαν τον μεγάλο στόχο της σεζόν, έχοντας τον Δημήτρη Ιτούδη στην άκρη του πάγκου και τον Στέφανο Δέδα στο σταφ, δίνοντας επέκταση συμβολαίου στον Γιώργο Χήνα για άλλα δύο χρόνια.

Από την πλευρά της, η Πρέσβειρα της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, μαζί με τον Γραμματέα της Πρεσβείας, Νικόλαο Μαυροειδή, υποδέχθηκαν τους Έλληνες της Χάποελ Τελ Αβίβ και τους συνεχάρησαν για την σπουδαία επιτυχία στο EuroCup.

«Ευχαριστίες στην Πρέσβειρα της Ελλάδας, κα. Μάγια Σολωμού και στον Πρώτο Γραμματέα κ. Νικόλαο Μαυροειδή για την ξεχωριστή υποδοχή και τη θερμή φιλοξενία. Πάντα νιώθω τιμή και ευγνωμοσύνη που νιώθω την υποστήριξη της χώρας μου στο εξωτερικό, όχι μόνο ως προπονητής μπάσκετ, αλλά και ως πρεσβευτής του αθλητισμού» ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Ιτούδη στα social media.

Thanks to Ambassador of @GreeceInTelAviv Ms. Maya Solomou & First Secretary Mr. Nikolaos Mavroidis for the special reception and warm hospitality.



Always honored and grateful to feel my country’s support abroad, not only as a basketball coach,but also as an ambassador for sport. pic.twitter.com/IKQUnAbUzj