Η Χάποελ Τελ Αβίβ δίνει μάχη εκτός παρκέ, καταστρώνοντας διπλό σχέδιο για να αποφύγει τα πρόστιμα ύψους 4.8 εκατ. ευρώ που της επέβαλε η EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προσπαθεί να εξετάσει τον τρόπο που θα διαχειριστεί τα «βαριά» πρόστιμα που της επέβαλε η EuroLeague, συνολικού ύψους 4.8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ισραηλινοί δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια και κινούνται σε δύο άξονες, με στόχο είτε να μειώσουν είτε να ακυρώσουν πλήρως το ποσό, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «one».

Τα πρόστιμα και οι λύσεις

Το πρώτο πρόστιμο (2.8 εκατ. ευρώ) αφορά την υπέρβαση στο salary cap των παικτών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει έως και τρεις παίκτες από τον υπολογισμό του μισθολογίου της. Στην περίπτωση της Χάποελ, πρόκειται για τους πιο ακριβοπληρωμένους: τον Βασίλιε Μίτσιτς, τον Ελάιτζα Μπράιαντ και τον Νταν Οτούρου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως σενάρια αποχώρησης του Μπράιαντ δεν έχουν βάση, αφού το συμβόλαιό του μπορεί να «βγει» εκτός εξίσωσης. Ωστόσο, το πλάνο της ομάδας δεν σταματά εκεί. Οι άνθρωποι της Χάποελ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν επιπλέον συμβόλαια, αξιοποιώντας σχετικό «παράθυρο» του κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουν στο τραπέζι περιπτώσεις όπως του Γιαμ Μαντάρ, αλλά και των Μπαρ Τιμόρ και Τομέρ Γκίνατ.

Παράλληλα, υπάρχει και η πρόβλεψη που δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης ακόμη δύο παικτών (μεσαίου και χαμηλού συμβολαίου), εφόσον μια ομάδα ήταν εντός κανονισμών την προηγούμενη σεζόν. Η Χάποελ σκοπεύει να υποστηρίξει είτε ότι πληρούσε τα κριτήρια μέσω του EuroCup είτε ότι δικαιούται εξαίρεση λόγω της συμμετοχής της στη διοργάνωση.

Το δεύτερο πρόστιμο (2 εκατ. ευρώ) αφορά την υπέρβαση στο ποσοστό χρηματοδότησης από τον ιδιοκτήτη. Η EuroLeague επιτρέπει κάλυψη έως 55% του budget από τον ιδιοκτήτη, όριο που η Χάποελ ξεπέρασε ο Οφέρ Γιανάι. Για να επανέλθει εντός πλαισίου, η ομάδα καλείται να αυξήσει τα έσοδά της κατά περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ήδη, τα παιχνίδια που δίνει στη Σόφια αποφέρουν περίπου 300.000 ευρώ, με την εκτίμηση να φτάνει έως και 1,5 εκατ. συνολικά μαζί με τα εναπομείναντα ματς και πιθανή παρουσία στα playoffs. Από εκεί και πέρα, οι Ισραηλινοί ποντάρουν και σε εξωγενείς παράγοντες. Στο τραπέζι βρίσκεται η διεκδίκηση αποζημίωσης από το Υπουργείο Αθλητισμού λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ, αλλά και μια σειρά από εμπορικές κινήσεις: νέα πακέτα διαρκείας (ακόμη και… lifetime), πολυετή VIP εισιτήρια που θα μπορούν να μεταπωληθούν, καθώς και αναζήτηση νέων χορηγών.

Πάντως, όπως αναφέρεται, στο εσωτερικό της Χάποελ επικρατεί αισιοδοξία ότι το οργανωμένο πλάνο που «τρέχει» θα μπορέσει να περιορίσει ή και να εξαφανίσει το πρόστιμο.