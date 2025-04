Το βραβείο του MVP της σεζόν για το EuroCup κατέληξε σε χέρια παίκτη της Χάποελ Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα στον Τζάρεντ Χάρπερ.

Οι τελικοί του EuroCup βρίσκονται προ των πυλών, αλλά ο Τζάρεντ Χάρπερ έμαθε από νωρίς ότι είναι ο MVP της σεζόν.

Ο γκαρντ της Χάποελ Ιερουσαλήμ (28 ετών, 1.78μ.), που σταμάτησε στα προημιτελικά της διοργάνωσης από την Γκραν Κανάρια, είναι ο πολυτιμότερος παίκτης μετά την τρομερή χρονιά που έκανε, οδηγώντας την ομάδα του ως τους τελικούς.

Σε 18 παιχνίδια στο φετινό EuroCup, με μέσο όρο 30'29'' λεπτά, μέτρησε 22.8 πόντους με 40.9% στο τρίποντο, 5.7 ασίστ, 2.6 ριμπάουντ, 1.0 κλέψιμο και 2.6 λάθη. Έχοντας προλάβει να αναδειχθεί και πέντε φορές MVP της εβδομάδας μέσα στη σεζόν.

