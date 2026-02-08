Στην νέα ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ στάθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 105-91, για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Ισραήλ.

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του αμέσως μετά την 5η συνεχόμενη ήττα της ομάδας του, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του συλλόγου και μίλησε και για την υπόθεση του Χέιζ - Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα εναντίον τους, αλλά αυτή είναι και η πέμπτη συνεχόμενη ήττα μας και πρέπει να αντιδράσουμε αμέσως. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς και θα το αλλάξουμε.

Θα προπονηθούμε, θα δεχτούμε την κριτική και θα δουλέψουμε σκληρά. Φυσικά πιστεύω, όλοι πιστεύουν πολύ στην ομάδα. Αυτή η ήττα είναι απαράδεκτη, είναι ντροπή το πώς εμφανιστήκαμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να εμφανιζόμαστε έτσι. Ο καθένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη και να αναλάβει την ευθύνη του».

Για τον Χέιζ - Ντέιβις είπε: «Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα στην παρούσα φάση. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει μάτια και αυτιά παντού. Παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά».