Ομπράντοβιτς: Τον θέλει η Χάποελ Ιερουσάλημ γράφουν οι Ισραηλινοί
Η Χάποελ Ιερουσαλήμ θέλει να κάνει... θόρυβο το καλοκαίρι. Το Walla Sport επικαλείται πηγές από τη Σερβία και τονίζει πως η Χέποελ Ιερουσαλήμ θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επόμενη σεζόν
Το συμβόλαιο του νυν προπονητή, Τζόναθαν Άλον, λήγει το καλοκαίρι και αναμένονται εξελίξεις.
Το κείμενο αναφέρει πως η Χάποελ στοχεύει να μπει στην Euroleague μέσω του Eurocup ή μέσω συμβολαίου της Εuroleague. Οι Reds προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurocup και ελπίζουν να φτάσουν μακριά στο τουρνουά, όπως έκανε η Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη σεζόν.
Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση του από την Παρτίζαν και μένει να δούμε αν η Χάποελ θα μπορέσει να κάνει το colpo grosso.
