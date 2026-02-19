Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί, η Χάποελ Ιερουσαλήμ αναζητά τρόπο να κάνει δικό της τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επόμενη σεζόν.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ θέλει να κάνει... θόρυβο το καλοκαίρι. Το Walla Sport επικαλείται πηγές από τη Σερβία και τονίζει πως η Χέποελ Ιερουσαλήμ θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επόμενη σεζόν

Το συμβόλαιο του νυν προπονητή, Τζόναθαν Άλον, λήγει το καλοκαίρι και αναμένονται εξελίξεις.

Το κείμενο αναφέρει πως η Χάποελ στοχεύει να μπει στην Euroleague μέσω του Eurocup ή μέσω συμβολαίου της Εuroleague. Οι Reds προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurocup και ελπίζουν να φτάσουν μακριά στο τουρνουά, όπως έκανε η Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη σεζόν.

Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση του από την Παρτίζαν και μένει να δούμε αν η Χάποελ θα μπορέσει να κάνει το colpo grosso.