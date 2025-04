Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε ο προπονητής της χρονιάς στο Eurocup.

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου του Eurocup και αναδείχθηκε ο προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση.

Ο Ισπανός coach παρουσίασε ένα εξαιρετικά ελκυστικό μπάσκετ, με τη βαλενθιάνικη ομάδα να σκοράρει κατά μέσο όρο 96.4 πόντους ανά παιχνίδι, κατακτώντας με άνεση την πρώτη θέση του ομίλου της με ρεκόρ 16-2.

Ο 63χρονος Καταλανός προπονητής διαδέχθηκε τον τίτλο από τον περσινό τεχνικό της Παρί, Τουόμας Ίσαλο ο οποίος πλέον διαχειρίζεται την τύχη του πάγκου των Μέμφις Γκρίζλις στο ΝΒΑ.

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς της Μπαχτσέσεχιρ και ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς της Τσεντεβίτα κατέκτησαν τη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα στη συγκεκριμένα ψηφοφορία, με τον Δημήτρη Ιτούδη της φιναλίστ του θεσμού, Χάποελ Τελ Αβίβ να μη βρίσκεται στην πρώτη τριάδα.

