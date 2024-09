Mότλεϊ: Τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Μπανταλόνα με 78-75 σε ματς που είδε τον Μότλεϊ να τραυματίζεται.

Άτυχος στάθηκε ο Μότλεϊ στην πρεμιέρα του Eurocup και το ματς κόντρα στη Μπανταλόνα. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε με 78-75 από τους Ισπανούς και είχε τον ψηλό της να αποχωρεί τραυματίας από το ματς.

Ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα της ομάδας του Δέδα (μαζί με τους Μπέβερλι, Καμπόκλο), χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών του για να φύγει από το παρκέ, αφού αποχώρησε υποβασταζόμενος προς το τέλος της αναμέτρησης.

Στην Χάποελ πέριμένουν να δουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Μότλεϊ και βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα. Ο Μότλεϊ είχε 11 πόντους στο ματς, ενώ από 14 μέτρησαν Καμποκλο και Μπέβερλι, ενώ ο Τόμιτς είχε 17 από τους νικητές.

Injury concerns for Johnathan Motley, as he was helped off the court by his teammates 🙏 pic.twitter.com/xN1IjeRWDx