Νέο κρούσμα ρατσιστικής συμπεριφοράς εντός γηπέδου καταγγέλλουν παίκτες της Παρί μετά τη λήξη του αγώνα με την Μπανταλόνα στο EuroCup.

Η Παρί, κατάφερε να πάρει μία πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη με αντίπαλο την Μπανταλόνα, επικρατώντας στην παράταση με 101-94, στην 7η αγωνιστική του EuroCup.

Οι παίκτες όμως των νικητών καταγγέλλουν ότι μετά την λήξη της αναμέτρησης, μία μερίδα των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, άρχισε να φωνάζει ρατσιστικά συνθήματα εναντίον τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μίκαελ Κεσέν και ο Μπάντζια Σι, όταν αντιλήφθηκαν τι ακούνε από την κερκίδα, απευθύνθηκαν στους διαιτητές για να τις προσβολές ρατσιστικού περιεχομένου που είχαν αποδέκτες τους ίδιους.

Μάλιστα, ο Κεσένς τοποθετήθηκε και δημόσια με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της Μπανταλόνα ή το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο χωρίς να αλλάξει τίποτα».

«Δειλή συμπεριφορά από οπαδούς που φαίνεται να νομίζουν ότι όλο αυτό είναι αποδεκτό και κανονικό».

Ενώ ο ίδιος δεν δίστασε να απευθύνει τον λόγο στην ίδια την διοργάνωση λέγοντας: «Εσείς θα κάνετε τίποτα για αυτό;».

I don’t know what’s worse: the racist behavior of @Penya1930 fans or the fact that this shit happens every year without anything changing.



Cowardly behavior from fans who seem to think that it’s acceptable and normal.



Are you guys gonna do anything about this @EuroCup? https://t.co/pD8MBXeqqX