Ματσάρες στην πρεμιέρα του Eurocup, με την Μπεσίκτας να κερδίζει την Μπανταλόνα εκτός έδρας με καλάθι του Χάμοντς τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Πριν από την πρεμιέρα της Euroleague «σερβιρίστηκε» το... ορεκτικό με την διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής του Eurocup.

Τη νίκη της ημέρας σημείωσε η Μπεσίκτας καθώς κατάφερε να αποδράσει από το «Palau Olimpic De Badalona» της Βαρκελώνης κερδίζοντας την Μπανταλόνα με καλάθι του Λέιτον Χάμοντς στα 3'' πριν από το τέλος του αγώνα. Αστόχησε με την εκπνοή ο Ντεσόν Τόμας για λογαριασμό των γηπεδούχων. Για τους νικητές ο Αρσλάν είχε 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ Ντουρμάζ τελείωσε το ματς με double double έχοντας 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ. Για την ισπανική ομάδα ο Άντριου Άντριους πέτυχε 10 πόντους, ενώ ο Τόμας που πήρε την ευθύνη του τελευταίου σουτ πέτυχε 8 πόντους αλλά με 0/5 τρίποντα.

Το νικητήριο καλάθι του Χάμοντς και ο άστοχος Τόμας στην εκπνοή

Hammonds sinks the game-winning jumper and @BJK_Basketbol get the W🏹✅#MagicMoment pic.twitter.com/2rfswPg5WD