O Άντονι Κάουαν αναδείχθηκε ΜVP της φάσης των 16 του Eurocup.

Ο Προμηθέας καθάρισε την Μπουρζ και έτσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euroucup, εκεί που τον περιμένει η Προμετέι από την Ουκρανία. Οι Πατρινοί είδαν τον Άντονι Κάουαν να εντυπωσιάζει κόντρα στη Μπουρζ και αναδεικνύεται MVP της φάσης των 16 της διοργάνωσης.

Ο γκαρντ των Πατρινών τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (1/3 δίποντα, 5/5 τρίποντα και 3/4 βολές), 10 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα σε 31 λεπτά που έμεινε περίπου στο παρκέ. Συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο ranking και δεν γινόταν να χάσει το βραβείο.

The MVP of Eighthfinals is Anthony Cowan🏆



Leading @promitheasbc to the Quarterfinals.#RoadToGreatness pic.twitter.com/s9lrQTa9Jy