Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ενημέρωσε ότι άλλαξε η ώρα έναρξης του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πάτρας, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε ότι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Προμηθέα Πάτρας, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7/3 στις 13:00, αντί για τις 16:00, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-4, ενώ σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, οι Πατρινοί έχουν υποχωρήσει στην ένατη θέση, με απολογισμό έξι νίκες και 11 ήττες.

To Σάββατο 7 Μάρτη είναι προγραμματισμένη και η αναμέτρηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ματς ξεκινά στις 18:00.

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 13:00 αντί για τις 16:00 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».