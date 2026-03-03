ΑΕΚ - Προμηθέας: Δεύτερη αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε ότι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Προμηθέα Πάτρας, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7/3 στις 12:45 αντί για τη 13:00, όπως είχε προκύψει από την πρώτη αλλαγή.
Να σημειωθεί ότι ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 16:00 και πλέον άλλαξε για δευτερη φορά μετά από αίτημα της ΕΡΤ.
Η ανακοίνωση
«H ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι κατόπιν αιτήματος της ΕΡΤ, η αναμέτρηση ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας, της 20ής αγωνιστικής, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 12:45 αντί για 13:00 στη SUNEL Arena».
