Με «πτήση» Ντάνγκουμπιτς το ΤΟΡ-10 καρφωμάτων στο Eurocup (vid)

Ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς ήταν από τους πρωταγωνιστές των 10 καλύτερων καρφωμάτων για τον μήνα Ιανουάριο στο EuroCup.

Ο Σέρβος φόργουορντ του Προμηθέα έμελλε να σημειώσει ένα εμφατικό κάρφωμα στην αναμέτρηση με την Μπούντουτσνοστ στην Πάτρα και να βρεθεί στο ΤΟΡ-10 του μήνα!

Συγκεκριμένα πάτησε γερά ερχόμενος από την baseline και παραλίγο να «κατεδαφίσει» το αντίπαλο καλάθι. Βέβαια η κορυφή ανήκε στην εντυπωσιακή συνεργασία των Τζέριαν Γκραντ και Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον τελευταίο να... ίπταται και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την alley oop ασίστ του συμπαίκτη του.

Απολαύστε το ΤΟΡ-10 των καρφωμάτων

The best of the best...



Here are January's Top 10 Dunks🔨#RoadToGreatness pic.twitter.com/Bofupo9T4G