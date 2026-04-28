Τον Χάρη Παρασκευόπουλο του Κόροιβου Αμαλιάδας έχει συμφωνήσει να εντάξει στο δυναμικό του ο Προμηθέας επενδύοντας στον 21χρονο γκαρντ.

Σε μια κίνηση με προοπτική προχωράει ο Προμηθέας που είναι ένα βήμα από την απόκτηση του Χάρη Παρασκευόπουλου (21χρ., 1.99) από τον Κόροιβο Αμαλιάδας. Οι Πατρινοί που παρακολουθούν στενά τον ταλαντούχο γκαρντ τον θεωρούν ένα καλό project, το οποίο μπορεί μέσα από το πρόγραμμα της ομάδας να εξελιχθεί και να βοηθήσει ουσιαστικά τον σύλλογο τα επόμενα χρόνια.

Ο 21χρονος γκαρντ έκανε φέτος μια πολύ καλή σεζόν, καθώς σε 30 αγώνες της Elite League με την ομάδα της Αμαλιάδας είχε 11.1 πόντους μέσο όρο, 6.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ, αποτελώντας ουσιαστικά τον πολυτιμότερο παίκτη του Κοροΐβου.

Ο Προμηθέας που θέλει να συνεχίσει να επενδύει σε νεαρούς αθλητές το τελευταίο διάστημα είχε βάλει στο «μικροσκόπιο» τον Χάρη Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος πλέον να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Οι συζητήσεις των Πατρινών με τον Κόροιβο είναι σε προχωρημένο στάδιο και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο παίκτης να φορέσει τη φανέλα του Προμηθέα για τα επόμενα τρία χρόνια.