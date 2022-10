Ο Προμηθέας με... οδηγό τα σουτ από την περιφέρεια υποχρέωσε σε ήττα με 93-82 την Γκραν Κανάρια στο «Δ.Τόφαλος» για να διπλασιάσει τις νίκες του στο EuroCup!

Ο Προμηθέας με ένα... τρομακτικό δεύτερο ημίχρονο (54-36 επιμέρους) κατάφερε να κάμψει κάθε αντίσταση της Γκραν Κανάρια στην έδρα του και να διπλασιάσει τις νίκες του στο φετινό EuroCup με το τελικό 93-82.

Οι Πατρινοί ήταν εντυπωσιακοί από το τρίποντο (15/23), έμειναν ψύχραιμοι όταν οι αντίπαλοι βρέθηκαν να προηγούνται στην τελευταία περίοδο και... χτυπώντας από μακριά έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα που σημαδεύτηκε από τους 34(!) πόντους του Γιανγκ και τον...άχαστο Γκίκα (4/4 τρ.).

Με τον Κουλμπόκα να ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι (3-0) και τον Γιανγκ να συμπληρώνει, ο Προμηθέας ξεκίνησε το ματς έχοντας το προβάδισμα απέναντι στην Γκραν Κανάρια που έπαιρνε σκορ αποκλειστικά από τον Μπαλτσερόφσκι (12-6). Ο Πολωνός ψηλός βρήκε τους χώρους κοντά στη ρακέτα για να φέρει την ομάδα του πιο κοντά (12-10), όμως οι εμπνεύσεις του Αμερικανού γκαρντ και ο όγδοος πόντους του Κάουαν στο πρώτο δεκάλεπτο έδωσαν περιθώρια στους Πατρινούς (20-12), τα οποία... καλύφθηκαν εν μέρει από τον Σάλβο με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για να γράψει το 22-19 στο 10'.

A lovely bounce pass from @FerranBassas for @GranCanariaCB 👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/182RYiNNbW

Ο... νεοφερμένος Ντάγκουμπιτς ευστόχησε από μακριά για το 25-19 στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, προτού Κάουαν και Μπρουσίνο μετατρέψουν το παιχνίδι σε έναν “άτυπο” διαγωνισμό τριπόντων για το 28-27 του 13ου λεπτού. Ο γκαρντ των Ισπανών έδειξε να ζεσταίνεται, ενώ έδωσε και ενέργεια στην άμυνα με πίεση πάνω στον αντίπαλό του και ο Ντιoπ έβαλε μπροστά το σύνολο του Λάκοβιτς για πρώτη φορά στο παιχνίδι (29-31 στο 15'). Ο Γκίκας έδωσε λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, όμως οι 13 πόντοι σε περίπου 4μιση λεπτά στην περίοδο, αλλά και οι εμπνεύσεις του είχαν καταστήσει άλυτο πρόβλημα τον Μπρουσίνο για τους παίκτες του Γιατρά που βρέθηκαν στο -7 (37-44) με δύο τρίποντα των Λόπεζ και Μπενίτε, με τον τελευταίο να κάνει το 40-46 που ακολούθησε τις ομάδες πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.

Ο Μπαλτσερόφσκι διατήρησε την ευστοχία του κοντά στο καλάθι και με την επιστροφή για το δεύτερο μισό του αγώνα διαμορφώνοντας το +11 (39-50), με τους Κουλμπόκα- Γιανγκ και Κόντιτ να μαζεύουν τη διαφορά με ένα γρήγορο 7-0.

Conditt gets to the post and finishes strong with the one-handed JAM! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/iA8IBmJNgS