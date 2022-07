Τον νέο σταθμό της καριέρας του βρήκε στο Λονδίνο και τους Λόντον Λάιονς ο Κώστας Κουφός, που θα βρεθεί στον δρόμο του Προμηθέα στο EuroCup.

Αντίπαλος του Προμηθέα στο EuroCup θα τεθεί ο Κώστας Κουφός. Ο Έλληνας σέντερ μετά το πέρασμα από ΤΣΣΚΑ και Ολυμπιακό και ενδιάμεσο σταθμό την περασμένη σεζόν στην G-League την Ignite, επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό των Λόντον Λάιονς.

Οι Βρετανοί ήθελαν να κάνουν μερικές μεταγραφές έμπειρων παικτών, για να παρουσιαστούν έτοιμοι στην πρώτη τους σεζόν στο EuroCup. Ο κόουτς Ράιαν Σμιντ είναι ενθουσιασμένος που θα προσθέσει έναν παίκτη σαν τον Κουφό στο rotation της ομάδας.

Στην τελευταία του εμφάνιση στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τη σεζόν 2020-21, ο Κουφός σε 8 παιχνίδια μέτρησε 4.6 πόντους και 2.2 ριμπάουντ σε 10 λεπτά συμμετοχής.

IT'S OFFICIAL! ✍️ @kostakoufos

We are very happy to confirm the signing of the NBA & EuroLeague veteran big man Kosta Koufos! 🇬🇷🇺🇸#wearelondon #londonlions #kostakoufos #britishbasketball pic.twitter.com/RKdEpjshZY