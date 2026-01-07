Αποκλεισμός με ψηλά το κεφάλι για τον Μίλωνα στο CEV Cup

Ο Μίλων ηττήθηκε με 3-0 και στην Τσεχία από την Καρλοβάρσκο κι ολοκλήρωσε την παρουσία του στο CEV Cup.

Ο Μίλων δεν τα κατάφερε στην Τσεχία απέναντι στην Καρλοβάρσκο, ηττήθηκε για δεύτερη φορά, τώρα με 3-0 σετ και αποχαιρέτησε το CEV Cup στη φάση των «32».

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έπρεπε να κάνει την υπέρβαση μετά την ήττα στο «Κροίσος Πέρσης» με 3-1 σετ, όμως η ομάδα της Τσεχίας ήταν ανώτεροι και εξασφάλισαν τη πρόκριση με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 3-0 σετ.

Η Καρλοβάρσκο στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει μάλλον τον Ολυμπιακό, ο οποίος χρειάζεται δύο σετ απέναντι στην Άπελντορν στην Ολλανδία για να προκριθεί.

Ο Μίλωνας έκανε τη προσπάθειά του, ήταν μπροστά στο σκορ στο πρώτο σετ με 21-22 αλλά σε εκείνο το σημείο δέχθηκε σερί 4-0 για το 25-22.

Στο δεύτερο σετ έμεινε πίσω στο σκορ με 13-10, έφτασε στην ισοφάριση σε 17-17 αλλά ύστερα με επιμέρους σκορ 8-1 της Καρλοβάρσκο έγινε το 25-18 και το 2-0 σετ που έβαλε ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες του Μίλωνα.

Στο τρίτο σετ το 14-16 του Μίλωνα έγινε 21-17 για την Καρλοβάρσκο, για να λήξει το σετ με 25-20

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-14, 21-18, 25-18

3ο σετ: 8-4, 14-16, 21-17, 25-20

*Οι πόντοι της Καροβάρσκο προήλθαν από 8 άσσους, 41 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 3 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) σε 73'

ΚΑΡΛΟΒΑΡΣΚΟ (Στέφανο Μάσια): Μπάλαζ 4 (2/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιριβίνο 1 (1 μπλοκ), Σεστάν 5 (5/10 επ., 64% υπ. - 43% άριστες), Γιάνσονς 15 (11/19 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σπούλακ 6 (3/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ροντρίγκες 15 (11/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 54% άριστες) / Κλόστερ (λ, 67% υπ. - 44% άριστες), Φέφερ (λ), Φίνγκερ 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Κρόμετς 1 (1 άσσος), Κούμπεκ, Πάστρνακ 2 (1/4 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 30% άριστες).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 6 (4/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σχάουτεν 2 (2/4 επ.), Αγκάμεζ 12 (8/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Νανόπουλος 2 (2/14 επ.), Πολουγιάν 7 (5/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 13% υπ. - 13% άριστες), Δοροβάτας (λ, 40% υπ. - 20% άριστες), Θεοδόσης 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος, μαντελίδης, Σουσουρίδης, Χάκας 9 (9/15 επ., 13% υπ. - 13% άριστες).