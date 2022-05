Οι Τεόντοσιτς, Ζαϊτέ, Κάμινγκς, Νίνταμ και Μπλόσομγκεϊμ απαρτίζουν την κορυφαία πεντάδα του εφετινού EuroCup, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Με διπλή εκπροσώπηση από τη φιναλίστ Βίρτους Μπολόνια διαμορφώθηκε η καλύτερη φετινή πεντάδα του EuroCup. Την κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης στελεχώνουν αναλυτικά οι: Μίλος Τεόντοσιτς (Βίρτους), Μαμ Ζαϊτέ (Βίρτους), Ντέρεκ Νίνταμ (Μπούρσασπορ), Ουίλ Κάμινγκς (Μετροπολιτάν) και Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ (Ουλμ).

Φυσικά, ξεχωρίζει η παρουσία του Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος μέτρησε φέτος 10.9 πόντους, 8.2 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 14 εμφανίσεων (11 βασικός).

Η Βίρτους αντιμετωπίζει στον τελικό τη Μπούρσασπορ (11/5, 21:30), με τις δύο ομάδες να διεκδικούν, πέρα από το τρόπαιο, την είσοδο τους στην Euroleague της σεζόν 2022-23.

