Ο Μίλος Τεόντοσιτς τρέλανε για άλλη μια φορά κόσμο με τριποντάρα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο κόντρα στη Μπουρζ.

Είναι ένας... μάγος που δεν σταματά να κάνει φοβερά πράγματα σε κάθε ματς ο Σέρβος γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια. Ο Μίλος Τεόντοσιτς έκανε το κομμάτι του και κόντρα στη Μπουρζ, αφού ευστόχησε σε τρίποντο λίγο πιο μπροστά από το κέντρο στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μέγας Τεόντοσιτς.

Απολαύστε τη... βόμβα του Μίλος στο ματς του Eurocup

Who else than @MilosTeodosic4 for some magic 🪄#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oauiu0UdqK