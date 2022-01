Ο Αμερικανός γκαρντ «κορόιδεψε» τον αντίπαλό του και βρέθηκε να καρφώνει στο καλάθι των γηπεδούχων διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Ο Προμηθέας φιλοξενείται από την Γκραν Κανάρια για την 11η αγωνιστική του EuroCup με στόχο τη νίκη που θα του δώσει ανάσα.

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν από τα βασικά πρόσωπα των Πατρινών στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να προσφέρει μία πολύ όμορφη φάση, αφού... χόρεψε τον Λόπες που τον μάρκαρε και βρέθηκε να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι.

Δείτε το βίντεο:

A lovely pass inside 👀



with Kendrick Ray finishing at the rim 😎 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SD9wwRHwek