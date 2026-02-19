Νέος Team Manager στον Προμηθέα θα είναι ο Θανάσης Σουφλιάς.

Επιστροφή στους Πατρινούς. Ο Θανάσης Σουφλιάς θα πάρει τη θέση του Team Manager.

Γυρίζει στον Προμηθέα, από εκεί όπου είχε αποχωρήσει τον Μάη του 2025. Τελευταία του δουλειά ήταν στο Μαρούσι, όπου είχε το πόστο του GM. Αποχώρησε πριν από δύο εβδομάδες.

Στον Προμηθέα Πάτρας ήταν βοηθός προπονητή το 2013, ενώ έχει διετελέσει και αθλητικός διευθυντής στους Πατρινούς από το 2020-25. Ξανά πλέον σε ένα γνώριμο περιβάλλον.

«Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους του μπάσκετ και την οικογένεια του Αμαρουσίου για την ολοκλήρωση της θητείας μου ως General Manager της ΚΑΕ. Στην επαγγελματική μου πορεία, έμαθα να πορεύομαι με γνώμονα μία συγκεκριμένη φιλοσοφία και αξίες.

Φεύγω με τη συνείδησή μου ήσυχη ότι υπηρέτησα τον σύλλογο με απόλυτο σεβασμό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου, τους αθλητές και φυσικά τον κόσμο του Αμαρουσίου για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της», είχε γράψει στο αντίο του στο Μαρούσι.