Σεγκούρα: «Πρέπει να ξαναχτίσουμε την ομάδα»

Στα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του αναφέρθηκε ο Κούρο Σεγκούρα στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ήττα του Προμηθέα από το Περιστέρι.

Το Περιστέρι πήρε το «διπλό» μέσα στην Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 74-87 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Κούρο Σεγκούρα στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε για τα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του, ενώ επίσης πρόσθεσε πως ο Προμηθέας χρειάζεται να χτιστεί ξανά, προκειμένου να προσαρμοστούν όλοι οι παίκτες μεταξύ τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κούρο Σεγκούρα:

«Συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη νίκη, πονέσαμε πάρα πολύ σήμερα στο παιχνίδι όσον αφορά το κομμάτι των ριμπάουντ. Είχανε έλεγχο του ρυθμού του αγώνα από την αρχή. Με πολλά σκαμπανεβάσματα μπορέσαμε να ακολουθήσουμε στο σκορ.

Είχαμε πολύ χαμηλά στο τρίποντο όπως είχατε και εσείς. Από την άλλη όπως ανέφερα και στην αρχή , τα επιθετικά και τα αμυντικά τους ριμπάουντ, μας πόνεσαν και δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες να σκοράρουν. Να πω πως 17 ριμπάουντ είναι πάρα πολλά ειδικά στην επίθεση. Πρέπει να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε να ξαναχτίσουμε την ομάδα.

Έχουμε έναν νέο παίκτη στο rotation ο οποίος πρέπει να μπει στην ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».