Ξανθόπουλος: «Πρέπει να κοιτάξουμε το κάτι παραπάνω, θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητές μας για το FIBA Europe Cup»

Στην πρόκριση του Περιστερίου στις οκτώ καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup, αναφέρθηκε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του.

Το Περιστέρι επικράτησε του Προμηθέα με 77-84 ενόψει της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του, ενώ επίσης μίλησε και για την πρόκριση του Περιστερίου στις οκτώ καλύτερες του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλους:

«Να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλα τα παιδιά, τους αθλητές μας, το σταφ φυσικά και όλο τον οργανισμό του Περιστερίου. Κλείσαμε έναν κύκλο πολύ απαιτητικών παιχνιδιών, και εκτός έδρας και εντός. Μετά από μια δύσκολη περίοδο που όλες οι ομάδες έχουν, επτά συνεχόμενες ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάναμε bounce back, πολύ σημαντικό. Δουλέψαμε και ήρθαμε εδώ στον Προμηθέα, κάναμε μια πολύ καλή νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο και έρχεται το κενό.

Να ξεκουραστούμε πνευματικά και σωματικά οι παίκτες φυσικά, γιατί έχουμε δημιουργήσει, όπως έχετε καταλάβει, φιλοδοξίες. Έχουμε περάσει στους 8 της Ευρώπης. Λογικά με τις οκτώ νίκες έχουμε, πιστεύω, σωθεί, αλλά έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα ποτέ δεν ξέρεις. Και ίσως κοιτάμε και κάτι παραπάνω στην Ελλάδα, οπότε η συνέχεια είναι πολύ απαιτητική. Επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτές τις φιλοδοξίες και σου δίνεται αυτή η δυνατότητα, να το πω έτσι, αυτό που έχω πει στα παιδιά: αυτό που έχουμε, το TOP 8 του FIBA Europe Cup, μακάρι να μην είναι η μοναδική φορά, αλλά γιατί όχι να μη το κυνηγήσουμε;

Όπως επίσης, σε ένα τόσο δυνατό πρωτάθλημα, το να έχουμε κάνει οκτώ νίκες ήδη δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυθούμε. Πρέπει να κοιτάξουμε το κάτι παραπάνω και όλοι στην ομάδα είμαστε αρκετά πεινασμένοι για τη συνέχεια. Να πω ξανά πολλά μπράβο. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη και στην οικονομία του πρωταθλήματος, αλλά όπως είπα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Κάθε νίκη είναι μεγάλη φέτος, ειδικά μετά τον Νοέμβριο. Ομάδες που είχαν μεγάλα μπάτζετ και δεν ξεκίνησαν καλά, έχουν αλλάξει σχεδόν, αν όχι τη μισή ομάδα, μεγάλο ποσοστό της ομάδας. Από τότε ο Προμηθέας ήρθε, μας κέρδισε μέσα στην έδρα μας. Ήμασταν σε κακή περίοδο και μας κέρδισε και με παραπάνω πόντους διαφορά. Ο Πανιώνιος ήρθε, κέρδισε εδώ πέρα. Ο Προμηθέας κέρδισε μέσα στον Πανιώνιο στην αρχή της σεζόν. Οπότε είναι πολύ σημαντική νίκη για εμάς και αξίζουν πολλά, πολλά μπράβο σε όλους.

Βασικά δεν είναι κλήρωση. Βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο και ήταν η διασταύρωση να παίξουμε ούτως ή άλλως με τον ΠΑΟΚ. Θα παίζαμε αν βγαίναμε πρώτοι είτε με τον ΠΑΟΚ είτε με την Μπιλμπάο αν βγαίναμε δεύτεροι. Εννοείται δεν επιλέξαμε αντίπαλο, γιατί οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Σίγουρα είναι λίγο πιο εύκολο ταξίδι να πάμε Θεσσαλονίκη αντί να πάμε Ισπανία. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπα πριν, θα κυνηγήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε. Το φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητές μας, γιατί εδώ που φτάσαμε μας δίνεται μια ευκαιρία και πρέπει να την κυνηγήσουμε.

Ο Πέιν ήταν εξαιρετικός και στις δύο μεριές του παρκέ, αλλά γενικά μέχρι τώρα έχετε καταλάβει ότι πάντα βγαίνει κάποιος σχεδόν σε κάθε αγώνα. Όπως και ο Κώστας Παπαδάκης σήμερα ήταν εξαιρετικός.

Αν με ρωτούσατε πριν δύο μήνες, έλεγα ότι με επτά νίκες σώζεται κάποιος σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα οι οκτώ είναι καλές, με ισοβαθμίες ίσως οι εννέα είναι σίγουρες. Αλλά να ξέρετε κάτι: αυτός που θα έχει εννέα νίκες μπορεί να μπει στα play offs και μπορεί να χρειαστεί να έχεις έντεκα νίκες για να μπεις. Είναι τόσο αμφίρροπο. Οι ομάδες έχουν δυναμώσει και δεν μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη, και έχουμε παίξει τόσους αγώνες στον δεύτερο γύρο.