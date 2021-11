«Τρελάθηκε» ο μποξέρ Ρόι Τζόουνς με την Παρτίζαν: «Θέλω ο γιος μου να παίξει εδώ»

Ο μποξέρ Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ βρέθηκε στην Hala Pionir για την αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπανταλόνα και έλαβε τις ανάλογες τιμές από τον σερβικό σύλλογο.

Η Παρτίζαν νίκησε χθες με 68-67 την Μπανταλόνα, σε ένα ματς... θρίλερ με ήρωα τον Κέβιν Πάντερ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Regular Season του EuroCup.

Μια έκπληξη περίμενε τους φίλους των ασπρόμαυρων που βρέθηκαν στις εξέδρες της Hala Pionir, καθώς στο γήπεδο βρέθηκε ο διάσημος παλαίμαχος πυγμάχος, Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ. Ο 52χρονος Αμερικανός... τρελάθηκε με τα όσα συνάντησε. «Μου αρέσει πολύ το Βελιγράδι, οι άνθρωποι είναι φανταστικοί, όλα είναι τέλεια», ανέφερε αρχικά.

Πρόσθεσε δε πως «είδα το παιχνίδι της Παρτίζαν, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, υπήρχε όμορφη ατμόσφαιρα. Άκουσα πως αυτό το γήπεδο είναι η ζωντανή ιστορία του μπάσκετ της χώρας και τώρα θέλω ο γιός μου, που παίζει μπάσκετ, να έρθει στο Βελιγράδι και να παίξει εδώ! Νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο μέρος για εκείνον».

Στο περιθώριο του αγώνα, ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, χάρισε μια αναμνηστική εμφάνιση στον Ρόι Τζόουνς, με το όνομα του και τον αριθμό «1».

Στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 6.700 φίλαθλοι οι οποίοι δημιούργησαν ζεστό κλίμα, ενθουσιάζοντας τον «Superman» που έδειξε να απολαμβάνει την εμπειρία.

Hello Champ! 🥊 @RealRoyJonesJr



Welcome to #KKPartizan game! Bring us luck 💪#7dayseurocup pic.twitter.com/AKdAcTZjGB