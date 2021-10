Νίκο Μάνιον: Η σαλμονέλα που τον κράτησε εκτός παρκέ

Ο Νίκο Μάνιον, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, αποκάλυψε πως η σαλμονέλα ήταν ο λόγος που τον κράτησε εκτός δράσης για καιρό.

Ο Ιταλός γκαρντ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη Βίρτους Μπολόνια, αφού πλέον δεν ταλαιπωρείται με την υγεία του. Από τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και έπειτα, η εικόνα του Μάνιον ήταν κάτι παραπάνω από ανησυχητική, με τον νεαρό πρώην ΝΒΑer να χάνει πολλά κιλά.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Κάρχια στον προσωπικό του λογαριασμό, ο 21χρονος περιφερειακός μίλησε για την κατάσταση που βίωσε και αποκάλυψε πως επρόκειτο για σαλμονέλα, η οποία με τη σειρά της προκάλεσε λοίμωξη στο έντερο.

Ωστόσο, εκείνος ακολούθησε συγκεκριμένη γυμναστική και διατροφή, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι έτοιμος για το νέο του ξεκίνημα στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Nico Mannion said he had salmonella before OQT in Belgrade that caused also intestinal infection.

After Tokyo he spent five days in hospital.

Mannion lost around 20kg in the summer (vs France at Olympics already lost 9/10kg).

Today he is expected to debut in Serie A for Virtus