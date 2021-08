Όγκουστ: Στην πρώην ομάδα του Πέρι ο Ελληνοαμερικανός σέντερ (pic)

Ο Ζακ Όγκουστ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεντεβίτα/Ολίμπια, την πρώην ομάδα του νυν παίκτη του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Πέρι.

Μετά το νέο του πέρασμα από το ΟΑΚΑ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Ζακ Όγκουστ θα βρεθεί στη Λιουμπλιάνα για λογαριασμό της Τσεντεβίτα/Ολίμπια.

Φυσικά πρόκειται για την πρώην ομάδα του Κέντρικ Πέρι, ο οποίος έκανε το... αντίθετο δρομολόγιο καθώς αποτελεί νέο μέλος του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα λοιπόν με τον δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία και το Sportando, ο Ελληνοαμερικανός σέντερ θα φορέσει τη φανέλα της σλοβένικης ομάδας.

Λίγο αργότερα έγινε και επίσημο από την Τσεντεβίτα/Ολίμπια.

