Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε Χέρβεϊ

Η Βίρτους δυνάμωσε στη θέση του power forward με την απόκτηση του Κέβιν Χέρβεϊ, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Παναθηναϊκός.

Ενίσχυση για τη Βίρτους στις θέσεις των forwards. Oι Ιταλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κέβιν Χέρβεϊ που αγωνίζεται στη θέση «4». Για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και ο Παναθηναϊκος.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα από τη Μπολόνια o 25χρονος είναι για δύο χρόνια. Tη σεζόν που πέρασε έπαιξε 17 ματς στο Eurocup με τη φανέλα της Λοκομοτίβ Κουμπάν και είχε 12.4 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, αλλά και 34% από τη γραμμή του τριπόντου.

Στο παρελθόν έχει βρεθεί στο ρόστερ των Θάντερ, ενώ η ομάδα από την Οκλαχόμα τον είχε στείλει και στη θυγατρική της στη G-League (Oklahoma City Blue).

🔊 KEVIN HERVEY È BIANCONERO ⚫️⚪️@kherv_25 "Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squadra. Ci vediamo presto a Bologna per prenderci le nostre vittorie".



🇮🇹 https://t.co/zgqzUHOStV

🇺🇸 https://t.co/wyUpfWneVl#WelcomeKevin #BlackisBack pic.twitter.com/MVrtSGmJaW