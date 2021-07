Βινς Χάντερ: Θετικός σε απαγορευμένη ουσία!

Ο Βινς Χάντερ μπορεί να υπέγραψε ανανέωση στην Βίρτους Μπολόνια για τα επόμενα δύο χρόνια ωστόσο βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Όπως ανέφερε το Sportando, ο Αμερικανός σέντερ (ο οποίος είχε προταθεί και στον Παναθηναϊκό πριν ανανεώσει το συμβόλαιό του) βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία και πιο συγκεκριμένα στα Playoffs του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Βινς Χάντερ είχε δώσει δείγμα μετά το τέλος του πρωταθλήματος και δη λίγο μετά τον 4ο τελικό των playoffs μεταξύ της Βίρτους Μπολόνια και της Αρμάνι Μιλάνο.

Vince Hunter, who has just extended his deal with Virtus Bologna, has been suspended as a precautionary measure by the national anti-doping court because he was positive to Carboxy THC following Game 4 of the Serie A finals vs. Olimpia Milano