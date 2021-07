Σαν Εμετέριο: Αποσύρθηκε μετά από καριέρα 20 ετών (pic & vid)

Ο Φερνάντο Σαν Εμετέριο το πήρε απόφαση, και μετά από δύο δεκαετίες γεμάτες με μπάσκετ, ανακοίνωσε την απόσυρσή του σε ηλικία 37 ετών!

Η καριέρα του Φερνάντο Σαν Εμετέριο είναι ζηλευτή. Και γεμάτη επιτυχίες. Ο Ισπανός guard ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ, έχοντας συμπληρώσει 20 χρόνια στο άθλημα.

Ξεκίνησε από την Βαγιαδολίδ (2001-2006), συνέχισε στην Τζιρόνα (2006-2008) και μετά στην Μπασκόνια (2008-2015), για να κλείσει την καριέρα του στη Βαλένθια (2015-2021).

Κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα, μία με την Μπασκόνια (2010) και μία με τη Βαλένθια (2017), ενώ με τις «νυχτερίδες» κέρδισε και το EuroCup (2019).

Το βιογραφικό του με την Εθνική Ισπανίας είναι ακόμα μεγαλύτερο Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, χρυσά μετάλλια στα EuroBasket της Λιθουανίας και της Γαλλίας και χάλκινα σε αυτά της Σλοβενίας και της Τουρκίας.

