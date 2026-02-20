Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο έστειλε το μήνυμα μετά την εμφατική νίκη (100-70) στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τη Μάλαγα.

Η άμυνα αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την επιτυχία μιας ομάδας και αυτό φρόντισε να το καταστήσει σαφές ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο στην επιβλητική νίκη (100-70) επί της Μάλαγα στον προημιτελικό του Copa Del Ray που διεξήχθη στη Roig Arena της Βαλένθια.

Ο Ιταλός προπονητής θεωρεί πως η αξία της νίκης είναι μεγαλύτερη, καθώς συνδυάστηκε με πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά, ειδικά στα δυο πρώτα δεκάλεπτα, όπου η ομάδα της Ανδαλουσίας σκόραρε 12 και 16 πόντους αντίστοιχα και δέχθηκε 50!

Επιθετικά, η Ρεάλ λειτούργησε με... χειρουργική ακρίβεια, ωστόσο αμυντικά έκανε σπουδαία δουλειά που της επέτρεψε να «κλειδώσει» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο και η «βασίλισσα» πήραν το μάθημα τους μια εβδομάδα νωρίτερα όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 17 πόντους στην Carpena Arena της Μάλαγα. Η Ρεάλ αυτή τη φορά ήταν συγκεντρωμένη υλοποιώντας άψογα το πλάνο του προπονητή.

«Αυτό που μας βοήθησε πραγματικά να περάσουμε ήταν η αμυντική απόδοση όλων. Στη συνέχεια, ο ένας ή ο άλλος παίκτης σκόραρε. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα να κερδίζει χωρίς να παίζει καλή άμυνα. Η ομάδα έχει μια φυσική τάση να επιτίθεται, αλλά σιγά σιγά οι παίκτες νιώθουν πιο άνετα» εξήγησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Και πρόσθεσε: «Όταν έχεις μια συγκεκριμένη φυσική κλίση, είναι δύσκολο να αποδίδεις κάθε μέρα σε έναν ρόλο που δεν είναι στο DNA σου, αλλά μερικές φορές είναι, και αυτή είναι μια από αυτές τις φορές».

Στη συνέχεια ο προπονητής της Ρεάλ ρωτήθηκε για τη μεγάλη «μάχη» στον ημιτελικό του Copa Del Ray με τη Βαλένθια, οικοδέσποινα της διοργάνωσης, το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

«Είναι στην κορυφή, κάνουν δουλειά υψηλής ποιότητας με ένα ρόστερ που ταιριάζει απόλυτα στον προπονητή. Θα έχουν την υποστήριξη των οπαδών τους, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να στοχεύσουμε στο να είμαστε στο ίδιο επίπεδο και να ανταγωνιστούμε μαζί τους. Είναι μια φανταστική ομάδα με πολύ πλούσιο ρόστερ και πολλούς παίκτες» παρατήρησε ο προπονητής της Ρεάλ.

