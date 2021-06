Eurocup: Οι αλλαγές, τα κριτήρια και τα γκρουπ δυναμικότητας

To Eurocup ανανεώθηκε και ανακοίνωσε τα νέα κριτήρια, κανόνες και γκρουπ δυναμικότητας.

Το πρώτο βήμα μιας νέας σεζόν για το Eurocup, αρχίζει στις 9 Ιουλίου, με την κλήρωση. Αυτή η σεζόν θα έχει νέα μορφή και γι' αυτόν τον λόγο διαμορφώνονται γκρουπ δυναμικότητας. Η κλήρωση θα χωρίσει 20 ομάδες από 13 χώρες σε δύο γκρουπ των 10 ομάδων.

Θα παίξουν 18 παιχνίδια συνολικά, με 8 ομάδες από κάθε γκρουπ να προχωρούν στους γύρους αποκλεισμού. Οι 20 ομάδες χωρίζονται σε 10 επίπεδα με δύο ομάδες, σύμφωνα με το ranking, βασισμένο σε αποτελέσματα από τις προηγούμενες τρεις σεζόν.

Περιορισμοί

Δύο ομάδες από το ίδιο εγχώριο πρωτάθλημα δεν μπορούν να είναι στο ίδιο γκρουπ στην Regular Season, εκτός εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο ομάδες από το ίδιο εγχώριο πρωτάθλημα που συμμετέχουν. Σε αυτήν την περίπτωση, η κλήρωση θα προσπαθήσει να εξισορροπήσει το ποσό των αντιπροσώπων σε κάθε γκρουπ.

2021-22 DRAW SEEDS

1ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Βαλένθια

Ανδόρα



2ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Προμηθέας Πάτρας

Λοκομοτίβ Κουμπάν

3ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Γκραν Κανάρια

Μπανταλόνα



4ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Μποντούτσνοστ

Παρτιζάν

5ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Μπολόνια

Λιετκαμπέλις

6ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Ολύμπια Λιουμπιάνα

Τρεντό



7ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Λεβαρουά

Μπουρζ



8ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Ουλμ

Τουρκ Τέλεκομ



9ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Μπουρσασπόρ

Αμβούργο



10ο Γκρουπ Δυναμικότητας

Βενέτσια

Σλονσκ Βλότσλαβ

