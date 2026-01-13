Οι προπονητές που έμειναν στον πάγκο της Ρεάλ λιγότερο από τον Τσάμπι Αλόνσο: Το ρεκόρ των 22 ημερών και ο Μπενίτεθ

Ο Τσάμπι Αλόνσο απολύθηκε από την «βασίλισσα» και μπήκε στη λίστα των τεχνικών με τη μικρότερη παρουσία στον σύλλογο των 15 τίτλων Champions League.

Σε ρυθμούς Τσάμπι Αλόνσο κινείται η ποδοσφαιρική (και όχι μόνο) Ευρώπη, μετά την απόλυση του Βάσκου τεχνικού από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, το απόγευμα της Δευτέρας (12/1).

Ο 44χρονος τεχνικός ολοκλήρωσε πολύ σύντομα την θητεία του στο τιμόνι των «μερένγκχες», αφού το... διαζύγιο ήρθε μόλις 7 μήνες μετά την πρόσληψή του, τον περασμένο Ιούλιο. Έτσι, ο άλλοτε σπουδαίος χαφ μπήκε στη λίστα των προπονητών με τη μικρότερη θητεία στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».

Μόλις 225 ημέρες «άντεξε» στην πίεση ενός εκ των κορυφαίων συλλόγων του πλανήτη, ωστόσο στο παρελθόν υπήρξαν προπονητές, μεταξύ των οποίων και ο «δικός μας» Ράφα Μπενίτεθ, που έμειναν μικρότερο διάστημα από τον Βάσκο.

Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στον Χοσέ Αντόνιο Καμάτσο, όπου το 1998 έμεινε στο «τιμόνι» της Ρεάλ για μόλις 22 ημέρες! Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα, ο ίδιος παραιτήθηκε, λόγω διαφωνιών που υπήρξαν αναφορικά με το συμβόλαιο του γυμναστή φυσικής κατάστασης. Μάλιστα, ο ίδιος (σσ ο Καμάτσο) είναι και άλλη μια φορά στη λίστα, αφού το 2004 παρέμεινε στον πάγκο για 117 ημέρες, πριν παραιτηθεί ξανά, μετά από διαδοχικές ήττες.

Στο ενδιάμεσο, συναντάμε τον Μαριάνο Γκαρθία Ρεμόν (2004, 101 ημέρες), που ήταν βοηθός του Καμάτσο και απολύθηκε για να αναλάβει ο Βαντερλέι Λουξεμπούργκο, ενώ ακολουθούν οι Αρσένιο Ιγκλέσιας (1996, 126 ημέρες) και Σαντιάγκο Σολάρι (2018-2019, 132 ημέρες) που ήταν υπηρεσιακός πριν καθίσει στον... λευκό πάγκο ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Χουλιέν Λοπετέγκι (2019, 137 ημέρες) και Χουάντε Ράμος (2008-2009, 174 ημέρες) είναι κάτω από την...200αρα, ενώ περισσότερες ημέρες (207, τη σεζόν 2005-2006) έμεινε ο Χουάν Ραμόν Λόπεζ Κάρο, που εκείνη την εποχή οδήγησε την «βασίλισσα» από την 5η στην 2η θέση της ισπανικής λίγκας.

Φτάνοντας στο... φινάλε, συναντάμε τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον νυν τεχνικό του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στα ηνία των Μαδριλένων τη σεζόν 2015-2016 για 215 ημέρες, αλλά τον Φλορεντίνο Πέρεθ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου ύστερα από 25 παιχνίδια. Τέλος, ο Γκους Χίτινγκ την περίοδο 1998-1999 βρέθηκε στον πάγκο της Ρεάλ, κερδίζοντας μάλιστα και το Διηπειρωτικό Κύπελλο, όμως η κακή πορεία του κλαμπ στο πρωτάθλημα σήμανε το τέλος του έπειτα από 223 ημέρες.

Πάντως, ο Αλόνσο φιγουράρει στην 4η θέση των τεχνικών με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών, υπό την προεδρία του Πέρεθ.