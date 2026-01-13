Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο Νεκτάριος Τριάντης έχει μπει στο «μπλοκάκι» της Γουέστ Μπρομ λόγω της έλευσης του νέου προπονητή της, Έρικ Ράμσεϊ.

Στο μεταγραφικό λάιβ της «Mirror» έγινε μία αναφορά στον Νεκτάριο Τριάντη, ο οποίος φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Γουέστ Μπρομ για το μεταγραφικό παράθυριο του Ιανουαρίου.

Οι «Μπάτζις» άλλαξαν προπονητή με τον μόλις 33 ετών Έρικ Ράμσεϊ να αναλαμβάνει τις τύχες της ομάδας την περασμένη Κυριακή (11/01) εξαιτίας της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε στην Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Ήταν εκείνος που έφερε στην αμερικανική ομάδα τον Νεκτάριο Τριάντη, τον καθιερώσε και βοήθησε στην βελτίωση του. Φαίνεται πως ο Άγγλος κόουτς είναι πιθανό να θελήσει να φέρει τον 22χρονο Έλληνα χαφ στο νέο του επαγγελματικό σταθμό.

Ο Τριάντης έκανε 10 συμμετοχές με την φανέλα του κλαμπ του MLS σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 700 λεπτά που αγωνίστηκε, αφού πήγε εκεί στο φινάλε της σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029 ενώ υπάρχει και οψιόν από την πλευρά της ομάδας για ακόμη έναν χρόνο. Η αξία του σύμφωνα με το Transfermarkt φτάνει αυτή τη στιγμή τα 2,5 εκατ. ευρώ ενώ ο μισθός του κυμαίνεται λίγο πάνω από τις 600 χιλ. ευρώ.