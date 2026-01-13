Τέλος από την Athens Kallithea ο Πασαλίδης!

Παρελθόν και επίσημα από την Athens Kallithea αποτελεί ο Έλληνας αμυντικός, Τριαντάφυλλος Πασαλίδης.

Με επίσημη ανακοίνωση της το πρωί της Τρίτης (13/01) η Athens Kallithea ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα αμυντικό, Τριαντάφυλλο Πασαλίδη, με τον αθηναϊκό σύλλογο να γνωστοποιεί πως η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών έγινε κοινή συναινέση

Ο 29χρόνος πρώην διεθνής οπισθοφύλακας, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε ΟΦΗ και Αστέρα Τρίπολης κατέφθασε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την ιταλική Σαλερνιτάνα και σε σχεδόν ενάμιση χρόνο με την φανέλα της Athens Kallithea κατέγραψε 21 συμμετοχές με ένα γκολ στη Super League την περσινή σεζόν και 14 συμμετοχές με ένα γκολ στη Super League 2 την τρέχουσα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

Η Athens Kallithea FC και ο αμυντικός Τριαντάφυλλος Πασαλίδης συμφώνησαν στην κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του.

Ο Πασαλίδης, 29 ετών, ήρθε στην AKFC από τη Salernitana τον Ιούνιο 2024, και κατέγραψε 21 συμμετοχές με ένα γκολ στη Super League την περσινή σεζόν και 14 συμμετοχές με ένα γκολ στη Super League 2 την τρέχουσα σεζόν.

Ευχαριστούμε, Τριαντάφυλλε.