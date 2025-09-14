Η Ελλαδάρα επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια! Παίζοντας μπασκετάρα στο πρώτο ημίχρονο, η ψυχωμένη Εθνική άντεξε στην αντεπίθεση της Φινλανδίας, επικρατώντας με 92-89 και επιστρέφει με το χάλκινο μετάλλιο, γράφοντας τον ιδανικό επίλογο στη Ρίγα!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Μια Εθνική που έπαιξε εξαιρετικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με συγκέντρωση και παίκτες που βουτούσαν για κάθε μπάλα σαν να έπαιζαν τη ζωή τους, άντεξε στο μεγάλη αντεπίθεση των Φινλανδών και πέτυχε τον μεγάλο στόχο: την επιστροφή στα μετάλλια, επικρατώντας με 92-89 στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025!

Η ψυχωμένη Εθνική άντεξε στην πίεση των Φινλανδών στα τελευταία λεπτά και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην Arena Riga.

Μια ομάδα που γνώρισε τεράστια αμφισβήτηση, που για πολλούς το ταβάνι της ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά, που άκουσε τα μύρια όσα μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά από την Τουρκία, ανέβασε ξανά την Ελλάδα στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια!

«Ελλαδάρα σ’αγαπάμε, και το χάλκινο το βράδυ θα φοράμε!» φώναζαν οι «Πελαργοί» στις εξέδρες. Και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έγραψαν τον ιδανικό επίλογο στη Λετονία, πανηγυρίζοντας με τη ψυχή τους το χάλκινο σαν χρυσό!

Στους 30 σταμάτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 17 ριμπάουντ, ενώ άλλους 20 προσέθεσε ο σούπερ Ντόρσεϊ με 5/9 τρίποντα και 15 ο εκπληκτικός Τολιόπουλος.

Ελλάδα-Φινλανδία: Το ματς

Η Εθνική Ανδρών έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Φινλανδία, σημειώνοντας 48 πόντους με καλό περιφερειακό σουτ και σπουδαία άμυνα, βγάζοντας δυναμισμό και σκληράδα! Η ελληνική ομάδα ήταν κυρίαρχη από τα πρώτα λεπτά, με τον Κώστα Παπανικολάου να παίζει μεγάλη άμυνα απέναντι στον Λάουρι Μάρκανεν, χωρίς να τον αφήσει να βρει ρυθμό για να εκτελέσει.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σούταρε καλά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στον αγώνα με 4/4 βολές και τρομερές δημιουργίες, ενώ ο Παπανικολάου ήταν παντού για την Εθνική που παρουσιάστηκε αποφασιστική, σκληρή και διαβασμένη! Το τρίποντο του Καλαϊτζάκη ανέβασε τη διαφορά στο +9 (20-11). Η ευστοχία από τα 6.75 άνοιγε το γήπεδο και ο Αντετοκούνμπο έβρισκε χώρους δράσης, πασάροντας εκπληκτικά! Το τρίποντο του Τολιόπουλου έκανε το 24-15 στο φινάλε της πρώτης περιόδου για την Ελλάδα, που επέβαλε τον ρυθμό της.

Η είσοδος, πάντως, του Μίκα Μούρινεν άλλαξε το ματς, με δύο εντυπωσιακά καρφώματα, ένα σκληρό φάουλ στον Παπανικολάου και ένα αντιαθλητικό του Κώστα Αντετοκούνμπο πάνω του. Έτσι, γρήγορα, η διαφορά έπεσε στη μία κατοχή (27-24) χάρη σε ένα δίλεπτο πλήρους κυριαρχίας του 18χρονου Μούρινεν, που έδωσε τεράστια ώθηση στους Φινλανδούς, οι οποίοι απάντησαν με εννιά συνεχόμενους πόντους.

Έστω κι έτσι, η Ελλάδα βρήκε τις λύσεις και με τρομερές άμυνες πάνω στον Μάρκανεν (0/4 σουτ) και τρεις πόντους από Ντόρσεϊ και Γιάννη, ξέφυγε ξανά. Η δουλειά στην άμυνα ήταν σεμιναριακού επιπέδου και όλοι οι διεθνείς έβαζαν συνεχώς τα χέρια τους στην μπάλα και το σώμα τους σε όλες τις επαφές. Ο Γιάννης ανέβασε τη διαφορά στο +10 (36-26), ενώ ο Τολιόπουλος διαμόρφωσε το 48-34 του πρώτου ημιχρόνου με γκολ-φάουλ, πανηγυρίζοντας έξαλλα!

Οι Φινλανδοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 56-49 με τρίποντο του Λάουρι Μάρκανεν. Ωστόσο, ο Τολιόπουλος απάντησε άμεσα με δικό του τρίποντο στο 27’, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Κάθε φορά που η Φινλανδία επιχειρούσε να πλησιάσει, η Εθνική έβρισκε τις λύσεις και διατηρούσε τον έλεγχο, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα για το 66-53 στο 29’.

Η Φινλανδία έκανε την ύστατη προσπάθεια με τον Μάρκανεν, μειώνοντας σε 89-85 στα 44". Ο Λιτλ από τη γραμμή των βολών στα 20.3" έκανε το 89-87. Ο Σλούκας κέρδισε φάουλ από τον Μάρκανεν όμως είχε 1/2 βολές. Ο Βάλτονεν κέρδισε φάουλ σε τρίποντο στα 5", έβαλε τις δύο πρώτες βολές (90-89), αστόχησε στην τρίτη! Ο Γιάννης κέρδισε φάουλ και πήγε στις βολές στα 4", κάνοντας το 2/2. Η Φινλανδί αστόχησε σε τρίποντο και Ελλάδα επικράτησε με 92-89 και επέστρεψε στα μετάλλια μετά το 2009!

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ... Παρότι πήγε να γκρεμίσει ό,τι έχτισε, είδε τον Βάλτονεν να χάνει βολή ισοφάρισης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τις βολές της νίκης. Αυτός έθεσε τον τόνο και άπαντες γύρω του έπαιξαν εξαιρετικά, φανερώνοντας τη διαφορά ποιότητας με τους Φινλανδούς.

... Παρότι πήγε να γκρεμίσει ό,τι έχτισε, είδε τον Βάλτονεν να χάνει βολή ισοφάρισης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τις βολές της νίκης. Αυτός έθεσε τον τόνο και άπαντες γύρω του έπαιξαν εξαιρετικά, φανερώνοντας τη διαφορά ποιότητας με τους Φινλανδούς. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ... Greek Freak με 30 πόντους (9/11 2π.), 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 7 λάθη και ένα κλέψιμο, έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο μετάλλιο.

... Greek Freak με 30 πόντους (9/11 2π.), 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 7 λάθη και ένα κλέψιμο, έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο μετάλλιο. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ... Ντόρσεϊ με 20 και 5/9 τρίποντα, Τολιόπουλος με 15 και 4/10 αλλά και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου με 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ.

... Ντόρσεϊ με 20 και 5/9 τρίποντα, Τολιόπουλος με 15 και 4/10 αλλά και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου με 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο. .. Σάσου Σάλιν με 5 πόντους και 1/5 τρίποντα σε 12 λεπτά. Μοιραίος ο Βάλτονεν με 1/2 βολές στο φινάλε.

.. Σάσου Σάλιν με 5 πόντους και 1/5 τρίποντα σε 12 λεπτά. Μοιραίος ο Βάλτονεν με 1/2 βολές στο φινάλε. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ... Κορυφαίος των Φινλανδών, ειδικά στο δεύτερο μέρος ο Μάρκανεν με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

... Κορυφαίος των Φινλανδών, ειδικά στο δεύτερο μέρος ο Μάρκανεν με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ... Το χάλκινο μετάλλιο!

... Το χάλκινο μετάλλιο! ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το... άγχος στο φινάλε, αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά.

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Tyler DORSEY * 29:06 20 7/12 58% 2/3 67% 5/9 56% 1/2 50% 1 1 2 1 1 1 1 1 4 16 5 Giannoulis LARENTZAKIS 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7 Vasileios TOLIOPOULOS 24:05 15 5/13 38% 1/3 33% 4/10 40% 1/1 100% 1 1 2 5 1 5 11 10 Kostas SLOUKAS * 29:29 7 1/9 11% 0/6 0% 1/3 33% 4/5 80% 3 3 3 1 2 2 0 4 16 Panagiotis KALAITZAKIS 13:32 5 2/4 50% 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 1 1 1 1 1 -3 4 19 Kostas PAPANIKOLAOU * 28:41 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 1 3 6 4 1 1 1 1 12 20 Dimitrios KATSIVELIS * 07:49 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 4 0 -1 34 Alexandros SAMODUROV 08:10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 3 2 -10 2 37 Giannis ANTETOKOUNMPO * 30:46 29 9/11 82% 9/11 82% 0/0 0% 11/15 73% 3 14 17 6 3 7 1 2 3 42 43 Kostas ANTETOKOUNMPO 15:04 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 3 4 2 1 -1 6 44 Thanasis ANTETOKOUNMPO 00:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 45 Konstantinos MITOGLOU 12:20 8 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/4 50% 2 2 4 3 8 7 Team/Coaches 4 4 8 TOTAL 200 91 28/59 47% 14/29 48% 14/30 47% 21/33 64% 9 32 41 21 23 14 7 4