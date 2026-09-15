Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς μίλησε για την απόφαση του να επιλέξει την Εθνική Σερβίας αντί για την Εθνική Ελλάδος.

Το Gazzetta είχε αποκαλύψει ότι – παρά την καλή προσέγγιση της ελληνικής ομοσπονδίας – ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, γιος του Ντούσαν, επέλεξε την σερβική μπασκετική ιθαγένεια και κατ' επέκταση την Εθνική Σερβίας αντί για την Εθνική Ελλάδος.

Ο 23χρονος forward των Γουίζαρντς μίλησε στο Basketnews και αναφέρθηκε στην προσέγγιση του Βασίλη Σπανούλη και τον λόγο που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Εκείνη την περίοδο μίλησα και με τον Έλληνα προπονητή (Σπανούλης), ο οποίος προσπαθούσε να με πείσει να αγωνιστώ για την Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά τελικά του είπα: "Νιώθω Σέρβος". Το επίθετό μου είναι Βούσκεβιτς, ο πατέρας μου έπαιξε για τη Σερβία. Το ότι μεγάλωσα στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είμαι Έλληνας», ήταν τα λόγια του.