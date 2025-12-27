Γιατί τα Gazzetta Awards είναι το μεγαλύτερο «εξωγηπεδικό» αθλητικό event;

Η κάλπη για τα Gazzetta Awards άνοιξε και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει για το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός που διεξάγεται εκτός αγωνιστικών χώρων!

Εφτασε πάλι αυτή η εποχή του χρόνου, όπου κάπου ανάμεσα στο μελομακάρονο, τον κουραμπιέ, την γαλοπούλα, το κόκκινο κρασί και το... ανελέητο shopping θα πρέπει να βρείτε το χρόνο για να πάτε… στην κάλπη. Όχι μην ταράζεστε. Ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τα μπλόκα των αγροτών μας οδηγούν σε πρόωρες εκλογές. Προς το παρόν τουλάχιστον… Άλλος είναι ο λόγος που καλείστε να ασκήσετε το «εκλογικό σας δικαίωμα».

Εδώ και 11 χρόνια τα εκατομμύρια των αναγνωστών του Gazzetta γνωρίζουν καλά τον… γρίφο των παραπάνω γραμμών. Η απάντηση είναι απλή, ξεκάθαρη και με δύο λέξεις: Gazzetta Awards!

H μεγαλύτερη ετήσια αθλητική ψηφοφορία, που γίνεται στην Ελλάδα, όπου οι κορυφαίοι βγαίνουν απευθείας… από τον λαό. Αθλητής, αθλήτρια, προπονητής, ομάδες, αθλητές με αναπηρία, νέα αστέρια κι αστεράκια! Όλοι ψηφίζονται από τους αναγνώστες του Gazzetta, όλοι ψηφίζονται από τους Έλληνες φιλάθλους, αυτούς που δίνουν το παρών στο γήπεδα, αλλά κι αυτούς που μέσω της τηλεόρασης παρακολουθούν… τα πάντα όλα. Δεν είναι «οι πρώτοι των λίγων», «οι κορυφαίοι των επιτροπών», «οι σπουδαίοι που ψηφίζονται από ένα ειδικό σώμα».

Στα Gazzetta Awards, κάθε χρόνο χιλιάδες ψήφοι… πέφτουν στην ηλεκτρονική κάλπη του Νο1 αθλητικού site της χώρας και κάπου εκεί στα μισά του Φεβρουαρίου μαθαίνουμε τους πρώτους των πρώτων.

Όπως κάθε χρόνο μέσα από μια λαμπρή τελετή όπου τιμούν και τιμώνται όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και προσωπικότητες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μια αθλητική γιορτή με όλη την σημασία της λέξης, ένα συναπάντημα μύθων, παλιών και νέων, ένα… party που υπάρχουν μόνο νικητές.

Των γηπέδων, των παρκέ, των στίβων, των κολυμβητηρίων, της ίδιας της ζωής! Αθλητές που πρωταγωνιστούν στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου, αλλά και αθλητές που δίνουν μοναχικούς αγώνες ανάμεσα… σε φίλους και συγγενείς σε κλειστά «παγωμένα» και προβληματικά γυμναστήρια! Αθλητές που η ζωή δεν τους χάρισε τίποτα, αλλά δεν έκατσαν στην… άκρη να κλαίνε, παρά πεισμωμένοι έγιναν πρωταγωνιστές και μαχητές! Μικροί με ταλέντο και άστρο που σε μερικά χρόνια θα τους καμαρώνουμε στα ψηλότερα σκαλιά του βάθρου.

Οτιδήποτε αφορά τον αθλητισμό, κάθε σπορ, έχει την τιμητική του στα Gazzetta Awards. Τα δικά σας βραβεία. Αυτά που την τελική απόφαση την παίρνουν οι πολλοί. Δεν είναι τυχαίο ότι τα Gazzetta Awards θεωρούνται και είναι το μεγαλύτερο «εξωγηπεδικό» αθλητικό event. Αυτό που κάθε αθλητής και αθλήτρια θέλει να δώσει το παρών. Είτε με συμμετοχή στη λίστα των υποψηφίων, είτε περισσότερο πάνω στη σκηνή για το «αγαλματάκι τιμής».

Παρόντες και παρούσες όλοι... O Giannis και ο Εμμανουήλ. Ο Σπανούλης και ο Παυλίδης. Η Εθνική μπάσκετ και οι Εθνικές πόλο! Η Τζένγκο και η Τριχά. Ο Αργυρόπουλος και ο Πετρούνιας. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο Ντούσκος και η Κόντου. Ο Καρέτσας και ο Μουζακίτης. Ο Μπαρτζώκας και ο Αταμάν. Ο Βλάχος και ο μπαμπάς Καραλής. Ο Τσαπατάκης και ο Πολυχρονίδης. Ο Τζίμας και ο Μουζακίτης. Ο Καρέτσας και Αβδάλας. Η Τικμανίδου και η Λυκομήτρου. Και άλλοι. Πολλές και πολλοί.

Από το πρωί της περασμένης Τετάρτης η ψηφοφορία άρχισε και ήδη χιλιάδες φίλαθλοι δείχνουν την προτίμησή τους σε κάθε μια από τις 8 ξεχωριστές κατηγορίες. 76 διαφορετικές υποψηφιότητες και δεκάδες αθλητές και αθλήτριες περιμένουν την ψήφο σου…