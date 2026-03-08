Εθνική Γυναικών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για το «παράθυρο» των Προκριματικών - Ποια η αλλαγή στο ρόστερ
Μία αλλαγή έχει στο ρόστερ το αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ενόψει του αγώνα στην Κροατία για το δεύτερο «παράθυρο» του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.
Συγκεκριμένα η Ρένια Καρλάφτη ναι μεν έδωσε το «παρών» στην συγκέντρωση της ομάδας ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού (διάστρεμμα) και αντικαταστάθηκε με την Νάγια Στολίγκα του Πρωτέα Βούλας, η οποία συμμετείχε στην προπόνηση.
Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στη 2η θέση του 6ου ομίλου 2-1 ρεκόρ, και εκτός από την Κροατία, στο «παράθυρο» θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00), στους εντός έδρας αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο «Ιβανώφειο»,.
Παρούσα στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ήταν και η Άννη Κωνσταντινίδου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Το ρόστερ της Εθνική Γυναικών
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Σπανού Άρτεμις
|01.01.1993
|1.86
|F/C
|Παναθηναϊκός
|Φασούλα Μαριέλλα
|02.09.1997
|1.92
|C
|Besiktas JK
|Τσινέκε Έλενα
|11.07.1999
|1.76
|G
|Αθηναϊκός
|Παυλοπούλου Πηνελόπη
|03.03.1996
|1.72
|G
|Αθηναϊκός
|Χριστινάκη Ελεάννα
|16.12.1996
|1.84
|G/F
|Ολυμπιακός
|Στολίγκα Νάγια
|03.03.2006
|1.74
|G
|Πρωτέας Βούλας
|Παρκς Ρόμπιν
|19.07.1992
|1.85
|F
|Αθηναϊκός
|Λούκα Βασιλική
|05.07.1996
|1.93
|C
|Αθηναϊκός
|Μποσγανά Έλενα
|04.12.2003
|1.90
|F
|Elijur Ramla
|Κριμίλη Ιωάννα
|16.07.2001
|1.78
|G
|Παναθηναϊκός
|Σταμολάμπρου Άννα Νίκη
|26.08.1995
|1.70
|G
|Παναθηναϊκός
|Χαιριστανίδου Αντιγόνη
|03.10.1990
|1.86
|F
|Αθηναϊκός
|Γαλανόπουλος Σαμάνθα
|08.01.2001
|1.75
|G
|Παναθηναϊκός
|Αλεξιά Διαμάντω
|25.04.2004
|1.88
|C
|Πανσερραϊκός
Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών
Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου
General Manager: Εβίνα Μάλτση
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή
Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης
Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου
Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης
Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης
Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος
Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης
