Η Εθνική Γυναικών συγκεντρώθηκε την Κυριακή (8/3) στο κλειστό «Δ. Καλτσάς», όπου άρχισε και η προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα με την Κροατία (11/3, 20:00) στο Σίμπενικ.

Μία αλλαγή έχει στο ρόστερ το αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ενόψει του αγώνα στην Κροατία για το δεύτερο «παράθυρο» του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Συγκεκριμένα η Ρένια Καρλάφτη ναι μεν έδωσε το «παρών» στην συγκέντρωση της ομάδας ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού (διάστρεμμα) και αντικαταστάθηκε με την Νάγια Στολίγκα του Πρωτέα Βούλας, η οποία συμμετείχε στην προπόνηση.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στη 2η θέση του 6ου ομίλου 2-1 ρεκόρ, και εκτός από την Κροατία, στο «παράθυρο» θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00), στους εντός έδρας αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο «Ιβανώφειο»,.

Παρούσα στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ήταν και η Άννη Κωνσταντινίδου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

Το ρόστερ της Εθνική Γυναικών

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C Παναθηναϊκός Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Besiktas JK Τσινέκε Έλενα 11.07.1999 1.76 G Αθηναϊκός Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός Στολίγκα Νάγια 03.03.2006 1.74 G Πρωτέας Βούλας Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Elijur Ramla Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός Σταμολάμπρου Άννα Νίκη 26.08.1995 1.70 G Παναθηναϊκός Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Παναθηναϊκός Αλεξιά Διαμάντω 25.04.2004 1.88 C Πανσερραϊκός

Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών

Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου

General Manager: Εβίνα Μάλτση

Προπονητής: Πέτρος Πρέκας

Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή

Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης

Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου

Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης

Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης

Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος

Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης