Εθνική Γυναικών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για το «παράθυρο» των Προκριματικών - Ποια η αλλαγή στο ρόστερ

Η Εθνική Γυναικών συγκεντρώθηκε την Κυριακή (8/3) στο κλειστό «Δ. Καλτσάς», όπου άρχισε και η προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα με την Κροατία (11/3, 20:00) στο Σίμπενικ.

Μία αλλαγή έχει στο ρόστερ το αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ενόψει του αγώνα στην Κροατία για το δεύτερο «παράθυρο» του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Συγκεκριμένα η Ρένια Καρλάφτη ναι μεν έδωσε το «παρών» στην συγκέντρωση της ομάδας ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού (διάστρεμμα) και αντικαταστάθηκε με την Νάγια Στολίγκα του Πρωτέα Βούλας, η οποία συμμετείχε στην προπόνηση.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στη 2η θέση του 6ου ομίλου 2-1 ρεκόρ, και εκτός από την Κροατία, στο «παράθυρο» θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00), στους εντός έδρας αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο «Ιβανώφειο»,.

Παρούσα στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ήταν και η Άννη Κωνσταντινίδου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

 

Το ρόστερ της Εθνική Γυναικών

ΟνοματεπώνυμοΗμ. ΓέννησηςΎψοςΘέσηΟμάδα
Σπανού Άρτεμις01.01.19931.86F/CΠαναθηναϊκός
Φασούλα Μαριέλλα02.09.19971.92CBesiktas JK
Τσινέκε Έλενα11.07.19991.76GΑθηναϊκός
Παυλοπούλου Πηνελόπη03.03.19961.72GΑθηναϊκός
Χριστινάκη Ελεάννα16.12.19961.84G/FΟλυμπιακός
Στολίγκα Νάγια03.03.20061.74GΠρωτέας Βούλας
Παρκς Ρόμπιν19.07.19921.85FΑθηναϊκός
Λούκα Βασιλική05.07.19961.93CΑθηναϊκός
Μποσγανά Έλενα04.12.20031.90FElijur Ramla
Κριμίλη Ιωάννα16.07.20011.78GΠαναθηναϊκός
Σταμολάμπρου Άννα Νίκη26.08.19951.70GΠαναθηναϊκός
Χαιριστανίδου Αντιγόνη03.10.19901.86FΑθηναϊκός
Γαλανόπουλος Σαμάνθα08.01.20011.75GΠαναθηναϊκός
Αλεξιά Διαμάντω25.04.20041.88CΠανσερραϊκός

Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών

Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου

General Manager: Εβίνα Μάλτση

Προπονητής: Πέτρος Πρέκας

Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή

Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης

Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου

Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης

Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης

Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος

Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης

     

