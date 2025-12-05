Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στην 9η αγωνιστική της Stoiximan BGL.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στην 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την Κυριακή (07/12, 13:00).

Η Stoiximan GBL επιστρέφει στο προσκήνιο μετά από δύο εβδομάδες, έπειτα από τη διακοπή λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των παικτών με τις Εθνικές ομάδες. Ο

Πιο συγκεκριμένα, το ματς στο ΣΕΦ, θα διευθύνουν οι Αγραφιώτης, Τσάνταλη και Χριστινάκης, ενώ το παιχνίδι στο του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο θα είναι «σφυρίχτρες» οι Πιτσίλκας, Λεβεντάκος και Μπον.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 6/12

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Κολοσσός Η Hotels Collection Πουρσανίδης-Σκανδαλάκης-Νικολαϊδης Ν. (Παραλυκίδης)

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Μύκονος Betsson BC Παπαπέτρου-Τσολάκος-Ζακεστίδης (Καράτσαλος)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Ηρακλής Μαρινάκης-Κατραχούρας-Μπακάλης (Τέγα)

Α. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μαγκλογιάννης-Χατζημπαλίδης (Κουλούρης)

Κυριακή 7/12

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ Αγραφιώτης-Τσάνταλη-Χριστινάκης (Παυλόπουλος)

Telecom Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Πανιώνιος Cosmorama Travel Πιτσίλκας-Λεβεντάκος-Μπον Π. (Διμπινούδης)

