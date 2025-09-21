O Σενγκούν δώρισε ένα Rolex στον Οσμάνι επειδή κράτησε τον Γιάννη κάτω από τους 20 πόντους

Ο Αλπέρεν Σενγκούν τήρησε την υπόσχεσή του και δώρισε στον Ερτσάν Οσμάνι ένα ρολόι Rolex αφού κατάφερε να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάτω από τους 20 πόντους στον ημιτελικό του EuroBasket 2025!

Πριν από τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ο Ερτσάν Οσμάνι είχε βάλει ένα στοίχημα με τον Αλπερέν Σενγκούν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος σταρ των Χιούστον Ρόκετς είχε υποσχεθεί ότι θα του αγοράσει ένα Rolex αν καταφέρει να κρατήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάτω από 20 πόντους.

Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, ενώ η Τουρκία νίκησε εύκολα, με εξαιρετική εμφάνιση του Οσμάνι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό, κατακτώντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο.

Όπως είχε υποσχεθεί, ο Σενγκούν αγόρασε στον Οσμάνι ένα Rolex, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε στο Instagram story του. «Η υπόσχεση τηρήθηκε», έγραψε σύντομα στο story του, μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του Σενγκούν κρατώντας το ρολόι.