EuroBasket 2025: O Σενγκούν δώρισε ένα Rolex στον Οσμάνι επειδή κράτησε τον Γιάννη κάτω από τους 20 πόντους
Πριν από τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ο Ερτσάν Οσμάνι είχε βάλει ένα στοίχημα με τον Αλπερέν Σενγκούν.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος σταρ των Χιούστον Ρόκετς είχε υποσχεθεί ότι θα του αγοράσει ένα Rolex αν καταφέρει να κρατήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάτω από 20 πόντους.
Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, ενώ η Τουρκία νίκησε εύκολα, με εξαιρετική εμφάνιση του Οσμάνι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό, κατακτώντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο.
Όπως είχε υποσχεθεί, ο Σενγκούν αγόρασε στον Οσμάνι ένα Rolex, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε στο Instagram story του. «Η υπόσχεση τηρήθηκε», έγραψε σύντομα στο story του, μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του Σενγκούν κρατώντας το ρολόι.
