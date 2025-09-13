Ο Ερκάν Οσμάνι ήρθε από το πουθενά και διέλυσε την ελληνική άμυνα στέλνοντας την Τουρκία στον τελικό του EuroBasket 2025. Ποιος είναι ο Τούρκος σέντερ αλβανικής καταγωγής που αποτελεί τον... άσο στο μανίκι του Εργκίν Αταμάν;

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Εκεί που όλοι περίμεναν μία μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν, αυτό που επεφύλασσε ο Εργκίν Αταμάν ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Ερκάν Οσμάνι ήρθε από το πουθενά και προσέφερε μία μοναδική παράσταση με έναν πρωταγωνιστή, τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο 27χρονος σέντερ της Αναντολού Εφές κυριάρχησε στη Xiaomi Arena, σκοράροντας 28 πόντους (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 34:03, οδηγώντας την Τουρκία στον τελικό του 42ου EuroBasket, όπου την περίμενε η Γερμανία. Ο Οσμάνι έγινε έτσι ο Τούρκος παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε παιχνίδι EuroBasket., ενώ τα 6 τρίποντα που πέτυχε ήταν τα περισσότερα τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε 4/4 τρίποντα, αναγκάζοντας την ελληνική άμυνα σε πλήρη κατάρρευση.

Ercan Osmani with the most points (28 PTS) by a Turkish player in a knockout game in #EuroBasket history! 🇹🇷 pic.twitter.com/PdPI2chh8w — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

«Το πλάνο ήταν να βγούμε και να παλέψουμε. Έχουμε ταλέντο, όλοι μπορούμε να σκοράρουμε και να παίξουμε άμυνα. Παίζουμε με καρδιά και για ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο ίδιος μετά τον ημιτελικό, αναφερόμενος και στον προπονητή του, Εργκίν Αταμάν, που τους έδωσε αυτοπεποίθηση πριν από το παιχνίδι.

Ο Αταμάν δεν έκρυψε το θαυμασμό του κρούοντας και τον... κώδωνα του NBA: «Ο Οσμάνι έκανε τη διαφορά απέναντι στον Γιάννη. Πολλές ομάδες του NBA θα προσπαθήσουν να τον υπογράψουν για να αντιμετωπίσουν τον Αντετοκούνμπο, αλλά πιστεύω ότι είναι χαρούμενος στην Εφές». Ο Οσμάνι, με χιούμορ, απάντησε: «Ίσως, γιατί όχι;».

Ποιος είναι όμως ο Ερκάν Οσμάνι;

Ο Ερκάν Οσμάνι, γνωστός και με το αλβανικό του όνομα Erxhan Osmani, γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1998 στην Αλβανία. Με ύψος 2,10 μ. (6’10’’), παίζει ως πάουερ φόργουορντ και σέντερ. Αν και γεννήθηκε στην Αλβανία, απέκτησε τουρκική υπηκοότητα και εκπροσωπεί πλέον την Τουρκία σε διεθνές επίπεδο.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στο Κόσοβο, στις ομάδες Junior 06 και Μπάσκιμι Πρίζρεν, υπό τον προπονητή Ramush Rushiti, ξεκίνησε το μπάσκετ. Η μετακίνηση στην Τουρκία τον έφερε και σε πρώτη επαφή με το άθλημα επαγγελματικά. Ξεκίνησε το 2014 με την Μπαντίρμα Κιρμίζι, προχώρησε το 2018 στην Τεκσούτ Μπαντίρμα, υπέγραψε το 2020 με την Μπεσίκτας, μεταπήδησε το 2022 στην Νταρουσάφακα και από το 2023 ανήκει στην Ανατολού Εφές, με συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Με τον συνοδοιπόρο του στην Εθνική Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, βρέθηκαν και ως συμπαίκτες στην Μπεσίκτας τη σεζόν 2020-21. Μάλιστα, ο σταρ των Ρόκετς αποκάλυψε στη μεικτή ζώνη μετά την επιβλητική νίκη κόντρα στη «γαλανόλευκη», πως είχε τάξει στον Οσμάνι δώρο ένα ρολόι Rolex αν έπαιζε καλά. «Έταξα στον Οσμάνι ένα Rolex αν έπαιζε καλά, θα του πάρω το καλύτερο», είπε και πρόσθεσε «Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».

Η φετινή του παρουσία έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το EuroBasket 2022, όπου ο Οσμάνι είχε μέσο όρο μόλις 4,0 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ ανά παιχνίδι, δείχνοντας πόσο έχει εξελιχθεί σε ένα χρόνο και πόσο καθοριστικός έγινε για την Τουρκία.