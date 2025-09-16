Η Εθνική Ελλάδας γιόρτασε στο «Posidonio» το χάλκινο μετάλλιο, με το γνωστό νυχτερινό κέντρο να ανοίγει εκτάκτως για χάρη του Βασίλη Σπανούλη!

Η Εθνική έφτασε Δευτέρα (15/9) στην Ελλάδα, μετά το EuroBasket 2025 και οι παίκτες, αλλά και οι προπονητές της, άμεσα θα ενσωματωθούν στις ομάδες τους ενόψει της νέας σεζόν. Αυτό σήμαινε πως μόνο η βραδιά της άφιξης των διεθνών μας θα ήταν διαθέσιμο για διασκέδαση. Που και αυτό ήταν σχετικό, καθώς οι διεθνείς του Παναθηναϊκού δεν μπορούσαν να παρευρεθούν, καθώς έπρεπε να ξεκινήσουν το ταξίδι για Αυστραλία.

Έτσι, στην αναζήτηση του κατάλληλου νυχτερινού κέντρου για το γλέντι, έπεσε στο τραπέζι το «Posidonio». Βέβαια το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο υπάγεται στον όμιλο της «Momentum Group» του Μανώλη Μούτσου, δεν ήταν ανοιχτό Δευτέρα. Αυτό άλλαξε όμως, για χάρη της Εθνικής και του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Μανώλης Μούτσος έχουν δεσμούς φιλίας πολλών χρόνων και ο γνωστός επιχειρηματίας μπορούσε να μην κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, προκειμένου το γλέντι της Ελλάδας να βρει την κατάλληλη στέγη.

Έτσι, η Εθνική Ελλάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκαν στο «Posidonio». το οποίο άνοιξε μόνο για εκείνους (κανείς πέραν των προσκεκλημένων δεν μπορούσε να μπει) και πέρασαν ένα υπέροχο βράδυ, όπως είδατε και στα βίντεο του Gazzetta, υπό τους ήχους των τραγουδιών του Θοδωρή Φέρρη.

Μετά από αυτό το «έκτακτο» Δευτεριάτικο γλέντι, το «Posidonio» θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, όντας ανοιχτό Παρασκευές και Σάββατα.