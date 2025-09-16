EuroBasket 2025: Η Εθνική το... έζησε σε ρυθμούς «Freed From Desire»

Γιάννης, Θανάσης κ Λιόλιος
Στο γλέντι της Εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, πέραν από μπουζούκι και ελληνικούς χορούς, είχε και... «Freed From Desire»!

Η Εθνική Ελλάδας γιόρτασε στο «Posidonio» το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Σπανούλη και τους υπόλοιπους, πέραν των ελληνικών τραγουδιών, να το ρίχνουν και σε ξέφρενο χορό με το «Freed From Desire»!

Μόλις το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε, άπαντες έκαναν... χαμό στο γνωστό νυχτερινό κέντρο, με την εικόν αν μιλά από μόνη της για το πώς το έζησαν οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και οι παράγοντες της ΕΟΚ.

Η Εθνική σε ρυθμούς «Freed From Desire»:

    EUROBASKET Τελευταία Νέα