Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εκτέλεσε χρέη τραγουδιστή στο νυχτερινό κέντρο όπου γιόρτασε η Εθνική Ελλάδος την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Στον έβδομο ουρανό βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος μετά την κατάκτηση του χάλκινου στο Eurobasket 2025, του πρώτου μεταλλίου ύστερα από 16 χρόνια! Οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έφθασαν στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) και το βράδυ συνέχισαν τους πανηγυρισμούς σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών του πάρτι που έστησε η Εθνική ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος επέδειξε τις φωνητικές του ικανότητες διασκευάζοντας ένα πολύ γνωστό σύνθημα. O παίκτης του Ολυμπιακού θύμισε... Γιώργο Πρίντεζη, καθώς πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε με τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν.

«Με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, με τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά ξεκινάμε και νικάμε και μετάλλιο πήρα ξανά», είπε χαρακτηριστικά στη... διασκευή του.

Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε η Εθνική στα social media