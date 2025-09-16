EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Αγκαλιά με Σπανούλη, Λιόλιο και Λάρυ χορεύει «είμαστε αλάνια»
Με χορό γιόρτασαν το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας, ενώ οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Σπανούλης, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ήταν και οι πρώτοι χορευτές!
Οι παίκτες, οι προπονητές και οι παράγοντες της ΕΟΚ βρέθηκαν στο Posidonio, όπου διασκέδασαν υπό τους ήχους του Θοδωρή Φέρρη, με τον Γιάννη και τους υπόλοιπους μάλιστα να χορεύουν (με μεγάλη επιτυχία όπως βλέπετε και στο βίντεο) το «είμαστε αλάνια».
Ο χορός του Γιάννη με τον Σπανούλη, τον Λαρεντζάκη και τον Λιόλιο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.