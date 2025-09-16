Η Εθνική Ελλάδας γιόρτασε με την ψυχή της την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σπανούλη και τον Λιόλιο να χορεύουν το «είμαστε αλάνια» στο Posidonio!

Με χορό γιόρτασαν το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας, ενώ οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Σπανούλης, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ήταν και οι πρώτοι χορευτές!

Οι παίκτες, οι προπονητές και οι παράγοντες της ΕΟΚ βρέθηκαν στο Posidonio, όπου διασκέδασαν υπό τους ήχους του Θοδωρή Φέρρη, με τον Γιάννη και τους υπόλοιπους μάλιστα να χορεύουν (με μεγάλη επιτυχία όπως βλέπετε και στο βίντεο) το «είμαστε αλάνια».