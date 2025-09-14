Για τον Αλπερέν Σενγκούν και τις δηλώσεις του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με τον Αλπερέν Σενγκούν, μετά το τέλος του παιχνιδιού της 3ης θέσης, που έφερε στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο.

Ο προπονητής της Εθνικής ανέφερε πως ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη. Επειδή ακούμε πολλά από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ να λένε ότι η Τουρκία κλείδωσε τον Γιάννη, αυτά είναι αηδίες. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα, ο Γιάννης έχασε λέι απ, βρήκε ελεύθερους συμπαίκτες και έχασαν σουτ. Αυτά είναι ανοησίες, για όσους δεν έχουν πιάσει ποτέ μπάλα μπάσκετ στα χέρια τους.

Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, είμαστε φίλοι και είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτό. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά, εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στη θέση αυτή, εμείς κάναμε έναν κακό ημιτελικό, η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, έβαλε τα πάντα και αυτό είναι. Τους δίνουμε το χέρι και προχωράμε. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για ίντριγκα. Για μένα πιο σημαντικό είναι όχι το μετάλλιο, αλλά η σχέση που έχω χτίσει με τον Γιάννη, που ήμουν συμπαίκτης του και τώρα προπονητής είναι τιμή μου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κόουτς της Εθνικής.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις του Σπανούλη

«Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι, για 38 λεπτά κυριαρχήσαμε αμυντικά και επιθετικά. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα και για το ελληνικό έθνος. Αυτό το μετάλλιο το αξίζουν όλοι οι Έλληνες, αυτοί που έρχονται εδώ και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ένας περήφανος λαός. Είχαμε πολλά χρόνια να πετύχουμε, είχαμε να πάρουμε μετάλλιο από την εποχή που έπαιζα εγώ. Ήταν η ώρα ο Γιάννης, ο Σλούκας, ο Παπ και όλα τα παιδιά να πάρουν ένα μετάλλιο. Το άξιζαν, ήταν ευλογία για μένα να είμαι προπονητής τους».

Για τα όσα συζήτησε με τον Γιάννη όταν ανέλαβε: «Όταν μίλησα με τον Γιάννη πέρσι, του είπα πως τον πρώτο χρόνο θα χτίσουμε κάτι και τον δεύτερο χρόνο θα κερδίσουμε».